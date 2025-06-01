Голкипер Сафонов получил фингал, празднуя победу в Лиге чемпионов

Отмечается, что матч против миланского «Интера» был напряженным, но ПСЖ сумел реализовать свои шансы и довести встречу до разгромного счета 5:0. Российский голкипер остался в запасе, однако стал пятым россиянином в истории, выигравшим Лигу чемпионов.