Юрист рассказала, почему стоит сохранять квитанции об уплате ЖКУ

Хранить квитанции об оплате коммунальных услуг следует дольше установленного законом трехлетнего срока. Об этом рассказала агентству Прайм юрист Србуи Иващенко.
По словам эксперта, эти документы могут стать важным доказательством в различных правовых ситуациях. Хотя законодательство требует сохранения платежных документов в течение трех лет, на практике они могут пригодиться для решения более широкого круга вопросов.
Квитанции об оплате ЖКХ помогают не только подтверждать отсутствие задолженности, но и устанавливать факт проживания в жилом помещении, доказывать ведение совместного хозяйства или подтверждать своевременное принятие наследства. В судебных спорах они могут служить доказательством несения расходов, что особенно важно в делах об алиментах или при разделе имущества.
Специалист советует обращать внимание на правильность оформления квитанций — в них должны быть четко указаны период и назначение платежа. Оплату лучше производить с личного банковского счета, чтобы сохранить электронные доказательства перевода.
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