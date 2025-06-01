Юрист рассказала, почему стоит сохранять квитанции об уплате ЖКУ

Квитанции об оплате ЖКХ помогают не только подтверждать отсутствие задолженности, но и устанавливать факт проживания в жилом помещении, доказывать ведение совместного хозяйства или подтверждать своевременное принятие наследства. В судебных спорах они могут служить доказательством несения расходов, что особенно важно в делах об алиментах или при разделе имущества.