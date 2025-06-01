Жара и гроза: какой будет погода в Казахстане в первый день лета

Область Жетісу — ночью +10+15, в горных районах области +5 градусов, в центре, на востоке, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +20+25, в горных районах области +17 градусов, в центре, на востоке, в горных районах области кратковременный дождь, гроза.