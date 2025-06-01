Жара и гроза: какой будет погода в Казахстане в первый день лета

Астана — ночью +13+15 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, скорость ветра ночью 1−6, днем 9−14 метров в секунду. Днем
+26+28 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза.
Алматы — ночью +13+15 градусов, переменная облачность, утром кратковременный дождь. Ветер западный 3−8 метров в секунду. Днем +21+23 градуса, переменная облачность, кратковременный дождь.
Шымкент — ночью +15+17 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Днем +30+32 градуса, переменная облачность, без осадков.
Область Абай — ночью +11+13 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Днем +28+30 градусов, переменная облачность, без осадков.
Алматинская область — ночью +10+15, в горных районах области +2+7 градусов, на юге, в горных районах области кратковременный дождь. Ветер западный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +21+26, в горных районах области +11+16 градусов, на юге, в горных районах области кратковременный дождь.
Акмолинская область — ночью +10+15 градусов, на севере, востоке области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 5−10, днем 9−14 метров в секунду. Днем +25+30 градусов, кратковременный дождь, гроза, град.
Актюбинская область — ночью +14+19, на западе, юге области +22 градуса, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12, днем на северо-западе области порывы 15−18 метров в секунду. Днем +32+37 градусов, без осадков.
Атырауская область — ночью +21 +26, на западе области +18 градусов, на западе, севере, юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере области 15−20 метров в секунду. Днем +30 +35 градусов, на западе, севере, юге области небольшой дождь, гроза. На западе, севере области пыльная буря.
Восточно-Казахстанская область — ночью +5+10, на юге области +13, на востоке области +2 градуса, на востоке области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, севере, юге области 15−18 метров в секунду. Днем +23+28, на востоке области +20 градусов, на востоке области кратковременный дождь, гроза, град.
Жамбылская область — ночью +11+16, в горных районах области +8 градусов, в горных районах области дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Днем +28+33, в горных районах области +24 градуса, в горных районах области дождь, гроза.
Область Жетісу — ночью +10+15, в горных районах области +5 градусов, в центре, на востоке, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +20+25, в горных районах области +17 градусов, в центре, на востоке, в горных районах области кратковременный дождь, гроза.
Западно-Казахстанская область — ночью +18+23 градуса, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Днем +28+33 градуса, на западе, севере, востоке области кратковременный дождь, гроза, град, шквал.
Карагандинская область — ночью +12+17, на востоке области +9 градусов, на севере, востоке области небольшой кратковременный дождь, гроза, ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Днем +25+30, на востоке области +22 градуса, кратковременный дождь, гроза, на севере, востоке области град.
Костанайская область — ночью +12+17 градусов, без осадков. Ветер западный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Днем +30+35 градусов, на западе, севере, востоке области небольшой кратковременный дождь, гроза, град.
Кызылординская область — ночью +17+22, на севере области +14 градусов, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Днем +32+37 градусов, без осадков.
Мангистауская область — ночью +22+27, на западе области +18 градусов, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Днем +30+35, на западе области +27, на юге, северо-востоке области +40 градусов, на севере области небольшой кратковременный дождь, гроза.
Павлодарская область — ночью +10+15 градусов, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Днем +25+30 градусов, днем на западе, юге области кратковременный дождь, гроза.
Северо-Казахстанская область — ночью +11+16 градусов, на юге области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Днем
+26+31 градус, на западе, юге, востоке области кратковременный дождь, гроза, на юге, востоке области град.
Туркестанская область — ночью +14+19, в горных районах области +10 градусов, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Днем +30+35, в горных районах области +26 градусов, без осадков.
Область Ұлытау — ночью +15+20 градусов, на западе, севере, востоке области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Днем +30+35, на юге области +38 градусов, на западе, севере, востоке области кратковременный дождь, гроза, град.