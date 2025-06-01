Кинолог рассказал, как подготовить собаку к появлению ребенка в семье

Кроме того, по словам Голубева, все перемены в доме или квартире нужно проводить заранее и не за один день. Это очень важно, чтобы у собаки не возникла ассоциация, что изменения в её жизни связаны с ребёнком. При переустройстве квартиры желательно дать питомцу время освоиться с новой мебелью или переездом в другую комнату, а также привыкнуть к новым предметам, таким, как кроватка, коляска и детский столик.