Вильфанд пообещал июньскую температуру выше нормы в ряде регионов России

В Гидрометцентре также прогнозируют, что июнь будет теплее нормы практически на всей территории Урала — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Отклонение от климатических средних значений зафиксируют и на северной части Приволжского федерального округа — в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии, а также на севере Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области.