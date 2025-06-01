Вильфанд пообещал июньскую температуру выше нормы в ряде регионов России

Первый летний месяц порадует теплом жителей многих регионов.
Средняя температура воздуха в июне 2025 года на большей части России ожидается в пределах нормы. Однако на части территории страны, включая Урал и север Поволжья, она будет выше климатических показателей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На большей части территории страны температура в июне будет около нормы, класс выше нормы прогнозируется примерно на 20% территории России», — поделился Вильфанд с РИА Новости. Он уточнил, что более высокие температуры по сравнению с обычными значениями ожидаются в Северо-Западном федеральном округе — в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе и Республике Коми.
В Гидрометцентре также прогнозируют, что июнь будет теплее нормы практически на всей территории Урала — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Отклонение от климатических средних значений зафиксируют и на северной части Приволжского федерального округа — в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии, а также на севере Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области.
Потепление коснется и густонаселенных регионов азиатской части страны. По словам Вильфанда, температура месяца превысит норму в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Аналогичная ситуация ожидается на юге Красноярского края, а также в Хакасии и Тыве.