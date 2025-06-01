Пенсии вырастут у всех: как изменятся выплаты родителям и опекунам с 1 июня

С первого дня лета вырастет пособие на детей для некоторых категорий родителей, изменится механизм перевода денежных средств и снятия самозапрета на кредит.
Пособия — больше.
С 1 июня для некоторых категорий граждан повысится размер выплат на детей. Это касается тех, у кого истекает срок ранее назначенной выплаты и кто подает заявление на продление.
— Основанием для увеличения размера пособия является снижение среднедушевого дохода семьи: если раньше выплачивалась половина регионального прожиточного минимума на ребенка, при ухудшении финансовой ситуации размер может быть пересчитан на 75 процентов или до 100 процентов, — рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Срок предоставления выплаты останется прежним — один год, и ее также нужно будет подтверждать ежегодно. Если семья уже получает пособие и в ней появляется еще один ребенок, выплату на него назначат автоматически в том же размере, что и на других детей.
Денежные переводы.
При переводе денег без открытия банковского счета по одному лишь паспорту теперь можно будет единоразово перевести до 100 тысяч рублей.
В Центробанке ранее сообщали, что за прошлый год в стране без открытия банковского счета было осуществлено 228 миллионов денежных переводов на сумму почти 1,9 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что сервис этот востребован, при этом обычные граждане не почувствуют никаких ограничений. Нововведения направлены на противодействие финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.
Общаемся безопасно.
С 1 июня в целях защиты от интернет-преступников должностным лицам запрещается общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры. Запрет коснется сотрудников органов власти всех уровней и подведомственных организаций, сотрудников Банка России, госкомпаний, банков и других финансовых организаций и лиц.
Самозапреты.
Снять самозапрет на кредит, оформленный на портале «Госуслуги», с 1 июня можно будет лишь с помощью подтвержденной усиленной квалифицированной электронной подписи.
Напомним, что с 1 марта 2025 года у граждан России появилась возможность установить самозапрет на кредит, чтобы предупредить махинации интернет-преступников. За первые два месяца услугой воспользовались более 10 миллионов человек.
Просроченные лекарства.
С июня в России начнет действовать механизм, позволяющий нивелировать торговлю просроченными лекарствами, а также препаратами, оборот которых приостановлен или прекращен. Кассы оборудуют автоматической системой мониторинга, которая будет распознавать запрещенные к продаже препараты.
С контрафактом новая система также сможет бороться путем проверки кодов идентификации и глобальных идентификационных номеров.
Надбавки.
С 1 июня надбавку к пенсии получат пенсионеры, достигшие 80-летия. В июне размер надбавки составит 8907 рублей 70 копеек.
Такую же надбавку получат граждане, которым в мае этого года установили первую группу инвалидности.
В случае если в семье пенсионера появился иждивенец, они могут обратиться за повышением фиксированной части страховой пенсии в размере 2969 рублей 23 копейки. Надбавку можно получить на каждого иждивенца, но не более чем на трех человек в семье.
ФАКТ.
Самозапрет на кредиты не распространяется на ипотеку, автокредиты с обеспечением в виде залога транспортного средства, основные образовательные кредиты. При их выдаче риски минимальные.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике:
— Росфинмониторинг получит расширенный контроль над переводом средств и сможет оперативно блокировать сомнительные транзакции. Для того чтобы большие транзакции не попали под запрет, потребуются определенные подтверждающие документы: чеки, расписки, договоры дарения и так далее.
В Госдуме напомнили о повышении пенсий пенсионерам с августа. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал «Вечерней Москве», какой категории пенсионеров повысят пенсии с 1 августа.