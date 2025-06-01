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Открытки с первым днем лета 2025: прикольные, веселые и смешные картинки к 1 июня

1 июня в России отмечается первый день лета, а также День защиты детей! Журналист «МК в Красноярске» собрал яркие, новые, веселые и классные картинки с поздравлениями.

1 июня в России отмечается первый день лета, а также День защиты детей! Журналист «МК в Красноярске» собрал яркие, новые, веселые и классные картинки с поздравлениями. Ура, лето!

Выберите картинку, которая вам понравилась, бесплатно скачайте ее и отправьте близким.

Основная цель этого дня — привлечь внимание общества к проблемам детей, их правам и благополучию. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку и защиту прав детей, а также на повышение осведомленности о необходимости заботиться о них.

Кроме того, 1 июня символизирует начало лета, что делает его особенно радостным и веселым праздником для детей и их семей. В этот день часто организуются праздничные концерты, выставки, мастер-классы и другие мероприятия, которые помогают создать атмосферу радости и веселья.