«Мы пытались»: В США назвали условие выхода Трампа из переговоров

«Если он у них будет, — это уже что-то. Если же нет, то у Трампа появится искушение сказать [Владимиру] Путину: эти люди несерьезные. Дерзай, мы сваливаем. Вы, европейцы, думаете, что у вас получится лучше? Удачи, мы пытались», — высказался МакГоверн.