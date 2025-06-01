«Мы пытались»: В США назвали условие выхода Трампа из переговоров

Глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о прекращении участия США в украинских мирных переговорах, если Киев не представит согласованный меморандум на предстоящей встрече в Стамбуле 2 июня. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Если он у них будет, — это уже что-то. Если же нет, то у Трампа появится искушение сказать [Владимиру] Путину: эти люди несерьезные. Дерзай, мы сваливаем. Вы, европейцы, думаете, что у вас получится лучше? Удачи, мы пытались», — высказался МакГоверн.
Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность российской делегации представить украинским коллегам меморандум по урегулированию в ходе переговоров в Турции, запланированных на 2 июня.
Позднее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна ведет консультации с Украиной по переговорам 2 июня.