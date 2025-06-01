Милонов вместе с полицейскими проверил эротический салон в Петербурге

В Петербурге депутат Государственной думы Виталий Милонов поучаствовал в рейде полиции и активистов в один из эротических салонов на Лиговском проспекте. Он сообщил об этом в субботу, 31 мая, в Telegram-канале.
Внимание парламентария привлекла «транссексуалка* Жаклин». Он разместил ее фото из приложения, а затем снял на видео человека в эротической женской одежде и требовал у него назвать свое имя на камеру, а тот повторял «не надо» и «нет-нет, пожалуйста».
Депутат предложил подписчикам Telegram-канала угадать имя «данного персонажа».
30 апреля неадекватный мужчина напал на Виталия Милонова при проверке ларька по продаже вейпов. Депутат рассказал журналистам о произошедшем. Он отправился в кафедральный собор в городе, заметив на выходе ларек по продаже вейпов с большими витринами.
Дебошира задержали. По словам Милонова, мужчина был или пьян, или под воздействием наркотических веществ.