Милонов вместе с полицейскими проверил эротический салон в Петербурге

Внимание парламентария привлекла «транссексуалка* Жаклин». Он разместил ее фото из приложения, а затем снял на видео человека в эротической женской одежде и требовал у него назвать свое имя на камеру, а тот повторял «не надо» и «нет-нет, пожалуйста».