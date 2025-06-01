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В первый день лета на Южном Урале будет до +36 градусов

В воскресенье, 1 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит от +28 до +33 градусов, на крайнем западе и юге до +36. Ветер южный, юго-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 63% 750 мм рт. ст. +15°
Источник: Вечерний Челябинск

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, временами гроза. Температура воздуха днем составит от +30 до +32 градусов. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 1 июня, у Александра, Анастасии, Антона, Валентина, Василия, Виктора, Георгия, Дмитрия, Ивана, Игнатия, Ипполита, Корнилия, Максима, Матвея, Митрофана, Михаила, Николая, Павла, Сергея.

Между прочим, 1 июня 2025 года отмечают Иванов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещается долго спать. Тому, кто лежит в кровати до обеда и отлынивает от дел, грозят голод и нищета.