В первый день лета на Южном Урале будет до +36 градусов

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, временами гроза. Температура воздуха днем составит от +30 до +32 градусов. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 1 июня, у Александра, Анастасии, Антона, Валентина, Василия, Виктора, Георгия, Дмитрия, Ивана, Игнатия, Ипполита, Корнилия, Максима, Матвея, Митрофана, Михаила, Николая, Павла, Сергея.
Между прочим, 1 июня 2025 года отмечают Иванов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещается долго спать. Тому, кто лежит в кровати до обеда и отлынивает от дел, грозят голод и нищета.