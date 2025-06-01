В Госдепе назвали новые критерии для переговоров РФ и Киева в Стамбуле

Вашингтон определил новые критерии и временные рамки для оценки готовности сторон украинского конфликта к мирному урегулированию, при этом подчеркивается необходимость проведения прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс для телеканала Fox News.
«Президент [Дональд Трамп] совершенно ясно и публично говорит, что видит новую структуру, новый график — когда мы поймем, насколько стороны серьезны, и будем принимать решения соответственно», — сказала она.
По ее словам, Вашингтон активно содействовал началу диалога между враждующими сторонами и четко изложил им свои условия.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность РФ к новому раунду переговоров с Украиной. Встреча пройдет 2 июня в Стамбуле. Позднее Песков также отметил, что президент России Владимир Путин готов провести диалог по Украине на высшем уровне.