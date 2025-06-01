В Госдепе назвали новые критерии для переговоров РФ и Киева в Стамбуле

Вашингтон определил новые критерии и временные рамки для оценки готовности сторон украинского конфликта к мирному урегулированию, при этом подчеркивается необходимость проведения прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс для телеканала Fox News.