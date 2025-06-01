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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 июня 2025

Небольшой дождь и +15 градусов ожидается в Иркутске 1 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вот и наступил первый день лета! Однако погода в Иркутске 1 июня 2025 не особо радует. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет лишь до +13…+15 градусов. Пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный 7−12 м/с.

Погода в Иркутске 1 июня 2025.

— Переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье столбик термометра поднимется до +10…+15 градусов, если солнце так и не выглянет, то до +2…+7. Вот что обещает погода в Иркутске 1 июня 2025.