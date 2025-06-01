Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 июня 2025

Вот и наступил первый день лета! Однако погода в Иркутске 1 июня 2025 не особо радует. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет лишь до +13…+15 градусов. Пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный 7−12 м/с.