Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 июня 2025

Вот и наступил первый день лета! Однако погода в Иркутске 1 июня 2025 не особо радует. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет лишь до +13…+15 градусов. Пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный 7−12 м/с.
Погода в Иркутске 1 июня 2025.
— Переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +10…+15 градусов, если солнце так и не выглянет, то до +2…+7. Вот что обещает погода в Иркутске 1 июня 2025.