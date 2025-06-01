В России решили проверить влияние популярной игрушки Лабубу на детей

«Если игрушка будет признана опасной, на этом ее экспертиза закончится. Если этот барьер преодолен, дальше ее выпускают на “полигон детских игрушек”, где с ней будут играть дети, а эксперты наблюдать за воздействием на личность ребенка», — заявил Савенков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что для начала специалисты подробно опишут куклу и оценят ее по психолого-педагогическим критериям, включая социальную, психологическую и физическую безопасность.