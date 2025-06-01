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В России решили проверить влияние популярной игрушки Лабубу на детей

Российская академия образования (РАО) проведет экспертизу популярной игрушки Лабубу для оценки ее влияния на детей. Об этом сообщил председатель научно-экспертного совета РАО Александр Савенков.

Игрушки Лабубу проверят на соответствие отечественной культуре.

Российская академия образования (РАО) проведет экспертизу популярной игрушки Лабубу для оценки ее влияния на детей. Об этом сообщил председатель научно-экспертного совета РАО Александр Савенков.

«Если игрушка будет признана опасной, на этом ее экспертиза закончится. Если этот барьер преодолен, дальше ее выпускают на “полигон детских игрушек”, где с ней будут играть дети, а эксперты наблюдать за воздействием на личность ребенка», — заявил Савенков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что для начала специалисты подробно опишут куклу и оценят ее по психолого-педагогическим критериям, включая социальную, психологическую и физическую безопасность.

Савенков добавил, что также будет оценено соответствие Лабубу российской культуре, возрастным особенностям детей и дидактическая ценность. По его словам, РАО не может запрещать продажу игрушек, но вправе давать экспертные рекомендации. Савенков отметил, что часть производителей используют игрушки как инструмент «мягкой силы», и по Лабубу также будет проведен тщательный анализ.

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Вопрос о влиянии куклы Лабубу на психику детей поднимался ранее. Вчера заместитель президента РАО Геннадий Онищенко сообщил, что в академии создан специальный совет для оценки подобных игрушек. Он также заявил о необходимости их проверки на соответствие психологическим стандартам.

Лабубу — пушистая кукла с заячьими ушами, созданная дизайнером Лун Цзяшэном из Гонконга. В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, вдохновленных скандинавской мифологией. В 2019 году Лун подписал контракт с китайской компанией Pop Mart, которая начала производство кукол по мотивам его героев. Лабубу быстро стала популярной, и сейчас уже выпускается в более чем 300 вариантах. Коллекционные куклы часто продаются в закрытых коробках, что добавляет элемент неожиданности.