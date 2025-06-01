В Роспотребнадзоре объяснили, что делать, если ребенок проглотил батарейки

Роспотребнадзор предупредил об опасности проглатывания детьми батареек, особенно «кнопочного» типа. В пресс-службе ведомства пояснили РИА Новости, что при случайном проглатывании необходимо немедленно обратиться к врачу и избегать кормления ребенка до проведения рентгенографии, так как батарейки способны вызвать физическую травму и генерировать электрический ток в пищеводе и желудке.
Родителям настоятельно рекомендуется не позволять детям играть с мелкими деталями игрушек и батарейками. В случае проглатывания любого мелкого предмета или батарейки следует срочно обратиться за медицинской помощью. Сохраненная упаковка от игрушки или части проглоченных предметов помогут медикам определить их характеристики и риски.
Ведомство также призвало обращать внимание на качество и безопасность игрушек, проверять маркировку и возрастные ограничения. Игрушки должны быть прочными, без острых углов и мелких съемных деталей. Для детей до 3 лет следует выбирать крупные игрушки без поверхностного окрашивания.
Отдельно Роспотребнадзор рекомендовал проявлять осторожность с неустойчивой мебелью и бытовой техникой, которые могут привести к травмам у младенцев и детей 3−5 лет. На шкафы и комоды необходимо устанавливать замки и фиксаторы для предотвращения опрокидывания.
В заключение ведомство напомнило о цифровой безопасности: контролировать контент для детей и быть внимательными к играм и приложениям, привязанным к банковским картам, чтобы избежать несанкционированных покупок недетского контента.