В Роспотребнадзоре объяснили, что делать, если ребенок проглотил батарейки

Роспотребнадзор предупредил об опасности проглатывания детьми батареек, особенно «кнопочного» типа. В пресс-службе ведомства пояснили РИА Новости, что при случайном проглатывании необходимо немедленно обратиться к врачу и избегать кормления ребенка до проведения рентгенографии, так как батарейки способны вызвать физическую травму и генерировать электрический ток в пищеводе и желудке.