Вратарь Сафонов получил синяк под глазом после победы в Лиге чемпионов

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов получил синяк под глазом во время празднования победы его команды в Лиге чемпионов УЕФА.
«Так радовался, что глаз подбили», — сказал спортсмен в видеообращении в своём Telegram-канале.
В ролике голкипер радостно демонстрирует золотую медаль, вручённую ему организаторами турнира.
Напомним, финал Лиги чемпионов проходил в Мюнхене 31 мая. «ПСЖ» обыграл итальянский «Интер» со счётом 5:0. Перед матчем сотни болельщиков обоих клубов устроили драку. Некоторые фанаты пострадали. На место прибыл политический спецназ, который применил слезоточивый газ для разгона нарушителей.