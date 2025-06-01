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Вратарь Сафонов получил синяк под глазом после победы в Лиге чемпионов

В финале ЛЧ французский клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл итальянский «Интер».

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов получил синяк под глазом во время празднования победы его команды в Лиге чемпионов УЕФА.

«Так радовался, что глаз подбили», — сказал спортсмен в видеообращении в своём Telegram-канале.

В ролике голкипер радостно демонстрирует золотую медаль, вручённую ему организаторами турнира.

Напомним, финал Лиги чемпионов проходил в Мюнхене 31 мая. «ПСЖ» обыграл итальянский «Интер» со счётом 5:0. Перед матчем сотни болельщиков обоих клубов устроили драку. Некоторые фанаты пострадали. На место прибыл политический спецназ, который применил слезоточивый газ для разгона нарушителей.