Вратарь Сафонов получил синяк под глазом после победы в Лиге чемпионов

Напомним, финал Лиги чемпионов проходил в Мюнхене 31 мая. «ПСЖ» обыграл итальянский «Интер» со счётом 5:0. Перед матчем сотни болельщиков обоих клубов устроили драку. Некоторые фанаты пострадали. На место прибыл политический спецназ, который применил слезоточивый газ для разгона нарушителей.