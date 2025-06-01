Опубликован прогноз погоды на 1 июня 2025 года в Красноярске

В первый день лета 2025 года синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Ночью ожидается слабый дождь, который, к сожалению, продолжит идти и в течение дня. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7−12 м/с, что добавит прохлады к и без того не самым теплым температурам.