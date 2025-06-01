По Омску совершил прогулку Железный человек

Необычную и сложную в деталях одежду, точно копирующую оригинальную версию бронированного костюма Mark 85, создал омич Влад Толокнеев. В свободное от прогулок время Влад является человеком с серьезной специальностью инженера омской нефтегазовой отрасли. А создание костюмов известных киногероев — это его многолетнее хобби.