По Омску совершил прогулку Железный человек

Вчера, 31 мая, на Любинском проспекте появился и вызвал добрый ажиотаж человек в костюме Железного человека — супергероя американских комиксов и одноименного фильма.
Необычную и сложную в деталях одежду, точно копирующую оригинальную версию бронированного костюма Mark 85, создал омич Влад Толокнеев. В свободное от прогулок время Влад является человеком с серьезной специальностью инженера омской нефтегазовой отрасли. А создание костюмов известных киногероев — это его многолетнее хобби.
Омичи уже видели гуляющих по городу Человека-паука, Оптимуса Прайма, представителя дуэта Daft Punk в исполнении талантливого земляка. Теперь в Омске появился и свой Железный человек.