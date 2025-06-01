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По Омску совершил прогулку Железный человек

Омича в необычном костюме заметили на Любинском проспекте.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 31 мая, на Любинском проспекте появился и вызвал добрый ажиотаж человек в костюме Железного человека — супергероя американских комиксов и одноименного фильма.

Необычную и сложную в деталях одежду, точно копирующую оригинальную версию бронированного костюма Mark 85, создал омич Влад Толокнеев. В свободное от прогулок время Влад является человеком с серьезной специальностью инженера омской нефтегазовой отрасли. А создание костюмов известных киногероев — это его многолетнее хобби.

Омичи уже видели гуляющих по городу Человека-паука, Оптимуса Прайма, представителя дуэта Daft Punk в исполнении талантливого земляка. Теперь в Омске появился и свой Железный человек.