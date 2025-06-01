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Келлог рассказал об уверенности в мирном разрешении конфликта на Украине: «все очень усердно работают»

Келлог выразил уверенность в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог уверен, что урегулирование украинского кризиса произойдет мирным путем, над этим уже активно работают. Об этом Келлог рассказал в беседе с телеканалом Fox News.

«Да, я верю. Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца», — рассказал он.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле стартует новый этап переговоров российской и украинской сторон. В свою очередь, Россия намерена предоставить свой вариант меморандума прекращения огня на Украине. При этом российскую делегацию на переговорах в Турции возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее спецпосланник Трампа заверил, что вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается. Кроме этого, Келлог подчеркнул, что опасения Москвы по поводу вступления Киева в Альянс «справедливы».