Келлог рассказал об уверенности в мирном разрешении конфликта на Украине: «все очень усердно работают»

Напомним, что 2 июня в Стамбуле стартует новый этап переговоров российской и украинской сторон. В свою очередь, Россия намерена предоставить свой вариант меморандума прекращения огня на Украине. При этом российскую делегацию на переговорах в Турции возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.