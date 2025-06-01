Юрист Иващенко: старые квитанции об оплате ЖКУ стоит копить

«Рекомендуем хранить квитанции как минимум три года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться. Квитанции помогают доказать факт оплаты, период проживания в квартире, а также несение расходов при алиментных обязательствах и других важных делах», — сообщила Иващенко в интервью агентству «Прайм».