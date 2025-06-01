Жители Братска и Балаганска могут остаться без речного сообщения

— 18 марта 2025 года пароходство получило проект Соглашения о предоставлении субсидии на осуществлении рейсов в город Братск, число которых в 2,5 раза меньше необходимых. Таким образом, в соответствии с расписанием, рейсы в Братск могут быть завершены уже к 18 июля 2025 года, — сказано в сообщении.