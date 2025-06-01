Жители Братска и Балаганска могут остаться без речного сообщения

Пассажирские рейсы «Метеоров» могут отменить в Братск и Балаганск из-за непредоставления бюджетного финансирования субсидируемых рейсов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.
— 18 марта 2025 года пароходство получило проект Соглашения о предоставлении субсидии на осуществлении рейсов в город Братск, число которых в 2,5 раза меньше необходимых. Таким образом, в соответствии с расписанием, рейсы в Братск могут быть завершены уже к 18 июля 2025 года, — сказано в сообщении.
Отметим, те сибиряки, что уже купили билеты, смогут получить свои деньги обратно. При оформлении онлайн, вся сумма вернется автоматически. Тем, кто приобрел билеты в кассах, нужно обратиться за возвратом непосредственно в пункт покупки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье запустили первый в России карьерный самосвал Zoomlion ZTE210 китайского производителя. Он работает начал на участке золотодобывающего ГОКа «Угахан» в Бодайбинском районе.