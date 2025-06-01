С бывшего губернатора Пензенской области начали взыскание 450 млн рублей штрафа

ФССП России начала процедуру взыскания с экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева уголовного штрафа в размере свыше 450 млн рублей. Такое решение было вынесено Измайловским районным судом Москвы после осуждения чиновника за коррупционные преступления.
Согласно данным банка исполнительных производств, соответствующее дело было возбуждено 13 января 2025 года. Помимо этого, на Белозерцева открыто еще семь исполнительных производств. В августе 2024 года приставы начали взыскание более 8,1 млрд рублей в рамках имущественных взысканий в пользу государства, а в июле 2022 года — свыше 242 млн рублей в федеральный бюджет.
Напомним, 25 января 2024 года Измайловский суд приговорил Белозерцева к 12 годам колонии за получение взяток, а бывшего сенатора Бориса Шпигеля — к 11 годам за их дачу. Обоим также назначили штрафы по 450 млн рублей, лишили государственных наград и запретили занимать госдолжности (Белозерцеву — на 10 лет). Позже Шпигеля освободили от отбывания наказания по медицинским показаниям.
Ранее сообщалось, что суд начнет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область наемницы из Дании.