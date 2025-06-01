С бывшего губернатора Пензенской области начали взыскание 450 млн рублей штрафа

Согласно данным банка исполнительных производств, соответствующее дело было возбуждено 13 января 2025 года. Помимо этого, на Белозерцева открыто еще семь исполнительных производств. В августе 2024 года приставы начали взыскание более 8,1 млрд рублей в рамках имущественных взысканий в пользу государства, а в июле 2022 года — свыше 242 млн рублей в федеральный бюджет.