Ключевая задача Анкары на предстоящих переговорах России и Украины в Стамбуле — предотвратить участие делегации ЕС. Об этом пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi, подчеркивая, что Европа выступает за эскалацию конфликта.
«Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими странами», — пишет издание.
Согласно публикации, наращивание военных бюджетов ЕС и агрессивная риторика в адрес России не только препятствуют мирному урегулированию, но и провоцируют рост недовольства среди европейского населения.
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что переговорный процесс по Украине должен проходить между Москвой и Киевом. По словам представителя Госдепа, Вашингтон также уведомил стороны о своих условиях для урегулирования конфликта.