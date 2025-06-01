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В Турции назвали основную роль Анкары для переговоров между РФ и Украиной: «не допустить европейцев»

Aydinlik: Анкаре не стоит допускать делегацию ЕС на переговоры в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Ключевая задача Анкары на предстоящих переговорах России и Украины в Стамбуле — предотвратить участие делегации ЕС. Об этом пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi, подчеркивая, что Европа выступает за эскалацию конфликта.

«Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими странами», — пишет издание.

Согласно публикации, наращивание военных бюджетов ЕС и агрессивная риторика в адрес России не только препятствуют мирному урегулированию, но и провоцируют рост недовольства среди европейского населения.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что переговорный процесс по Украине должен проходить между Москвой и Киевом. По словам представителя Госдепа, Вашингтон также уведомил стороны о своих условиях для урегулирования конфликта.