Россиянам объяснили, почему народные средства не спасут от мошек в цветочных горшках

Мошки в цветочных горшках — знакомая проблема для многих любителей комнатных растений. В интернете можно найти массу «народных» способов избавиться от них, но работают ли они на самом деле? Об этом KP.RU рассказала агроном Светлана Михайлова.
— Перекись водорода не уничтожает микроорганизмы, а тем более личинок — она просто очищает поверхности. Нашатырный спирт может отпугнуть взрослых мошек, но они вернутся, когда запах выветрится. А переизбыток азота, содержащегося в нашатыре, может повредить растения, — пояснила эксперт.
Чтобы эффективно избавиться от почвенных мошек, специалист рекомендует пересадить растение, обработать новый грунт инсектицидом, сократить полив и удалить из земли органические остатки, в которых размножаются насекомые.
— Почвенные мошки, они же грибные комарики — вполне безобидные насекомые. Да, они могут повредить корешки, но это большая редкость. И вредят они не сильно, — добавила специалист.
Для профилактики достаточно перед посадкой простерилизовать землю, положить дренаж на дно горшка и не переливать растения.