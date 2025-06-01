Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, почему народные средства не спасут от мошек в цветочных горшках

Агроном Михайлова: Перекись и нашатырь не действуют на мошек в цветочных горшках.

Источник: Комсомольская правда

Мошки в цветочных горшках — знакомая проблема для многих любителей комнатных растений. В интернете можно найти массу «народных» способов избавиться от них, но работают ли они на самом деле? Об этом KP.RU рассказала агроном Светлана Михайлова.

— Перекись водорода не уничтожает микроорганизмы, а тем более личинок — она просто очищает поверхности. Нашатырный спирт может отпугнуть взрослых мошек, но они вернутся, когда запах выветрится. А переизбыток азота, содержащегося в нашатыре, может повредить растения, — пояснила эксперт.

Чтобы эффективно избавиться от почвенных мошек, специалист рекомендует пересадить растение, обработать новый грунт инсектицидом, сократить полив и удалить из земли органические остатки, в которых размножаются насекомые.

— Почвенные мошки, они же грибные комарики — вполне безобидные насекомые. Да, они могут повредить корешки, но это большая редкость. И вредят они не сильно, — добавила специалист.

Для профилактики достаточно перед посадкой простерилизовать землю, положить дренаж на дно горшка и не переливать растения.