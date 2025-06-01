Российский вратарь «ПСЖ» получил фингал при праздновании победы в Лиге чемпионов

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт, реализовав передачу вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте уже сам Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч в ворота «Интера». На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт матча — 5:0. Таким образом, «ПСЖ» впервые в своей истории завоевал главный клубный трофей Европы.