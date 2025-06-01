Российский вратарь «ПСЖ» получил фингал при праздновании победы в Лиге чемпионов

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил синяк под глазом во время празднования победы клуба в Лиге чемпионов. Об этом российский голкипер сообщил в своем Telegram-канале.
«Так радовался, что глаз подбили», — прокомментировал футболист на видео, демонстрируя фингал и золотую медаль чемпиона.
Сафонов стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. Он попал в заявку на игру, на поле не вышел.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 между «ПСЖ» и «Интером» прошел на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Главным арбитром поединка выступил румынский судья Иштван Ковач. Крупную победу со счётом 5:0 одержал «ПСЖ».
На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт, реализовав передачу вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте уже сам Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч в ворота «Интера». На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт матча — 5:0. Таким образом, «ПСЖ» впервые в своей истории завоевал главный клубный трофей Европы.