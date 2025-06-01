«Боже мой! Как я люблю Омск!»: Дмитрий Губерниев объяснился в любви к городу

«У нас Омск и Пермь — две молодежных столицы России. Боже мой, как же я люблю Омск! Город молодой, город прекрасный, город развивающийся. Есть такой слоган “Не пытайтесь покинуть Омск”, а как Омск можно покинуть, когда тут самые красивые девчонки?», — эмоционально сказал Дмитрий Губерниев.