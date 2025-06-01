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«Боже мой! Как я люблю Омск!»: Дмитрий Губерниев объяснился в любви к городу

Известный российский телеведущий отметил высокий уровень турнира по художественной гимнастике и красоту омичек.

Источник: Комсомольская правда

С 29 мая по 31 мая популярный журналист телеканала «Матч ТВ» находился в Омске в качестве комментатора на Международном турнире EVGENIYA CUP.

«У нас Омск и Пермь — две молодежных столицы России. Боже мой, как же я люблю Омск! Город молодой, город прекрасный, город развивающийся. Есть такой слоган “Не пытайтесь покинуть Омск”, а как Омск можно покинуть, когда тут самые красивые девчонки?», — эмоционально сказал Дмитрий Губерниев.

Отметим, что известный комментатор был ведущим международных соревнований по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки, омички Евгении Канаевой. Давая оценку турниру, он подчеркнул высокий уровень состязаний, рассказали в минспорте.

Ранее мы писали, что в Омске открылся IV Международный турнир по художественной гимнастике.