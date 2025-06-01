Спасательный гид: Врач-инфекционист рассказала, как уберечь ребёнка от дачных опасностей

Любимые всеми ягоды и овощи с грядки могут быть опасны, если не мыть их перед употреблением. То же касается грибов — если вы не уверены в их съедобности, лучше не рисковать. В аптечке должны быть сорбенты, средства от диареи и препараты для поддержки пищеварения.