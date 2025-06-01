Спасательный гид: Врач-инфекционист рассказала, как уберечь ребёнка от дачных опасностей

Родителям стоит опасаться укусов насекомых. По словам эксперта, они могут вызвать не только раздражение, но и тяжёлые аллергические реакции. Клещи и вовсе переносят опасные заболевания, такие как энцефалит и боррелиоз. Чтобы защитить себя и детей, используйте репелленты, носите закрытую одежду, особенно в лесу, а после прогулок осматривайте тело на наличие клещей.
«Дача — это “домашний рай” не только для нас, но и для насекомых. Комары, клещи, пчёлы, осы или муравьи могут доставить много неприятностей», — предупреждает специалист.
Работа в саду и активные игры во дворе часто сопровождаются травмами. Дети могут пораниться инструментами, оступиться на неровной поверхности, получить ушибы. Чтобы минимизировать риски, родителям стоит следить за обувью детей, обучить их аккуратному обращению с садовыми предметами и не забывать про перчатки. Также стоит проводить разминку перед физической работой или играми.
Отдельная опасность — жара. На солнце ребёнок может перегреться, получить ожог или даже потерять сознание. Лучше всего ограничивать пребывание на солнце, особенно в обеденные часы, использовать солнцезащитный крем, надевать панамку и не забывать о воде.
На даче вокруг нас также множество растений, пыльцы, насекомых, которые могут вызывать аллергические реакции: отёки и зуд. Некоторые из растений (например, борщевик) могут вызывать сильные ожоги при контакте. Поэтому нужно иметь при себе антигистаминные препараты и избегать контакта с потенциальными аллергенами, советует врач.
Любимые всеми ягоды и овощи с грядки могут быть опасны, если не мыть их перед употреблением. То же касается грибов — если вы не уверены в их съедобности, лучше не рисковать. В аптечке должны быть сорбенты, средства от диареи и препараты для поддержки пищеварения.
«Если у вас на даче есть колодец, родник, пруд или речка, будьте осторожны: вода может быть загрязнена», — подчёркивает собеседница Life.ru.
При употреблении некипячёной воды возможны кишечные инфекции. А купание в стоячей воде может вызвать кожные заболевания. Чтобы обезопасить детей, стоит использовать фильтры, кипятить воду и избегать подозрительных водоёмов.
Помните, что на даче обязательно должна быть аптечка. Она поможет справиться с большинством экстренных ситуаций и сделает отдых на даче не только приятным, но и безопасным, напоминает Столярова.
Против укусов насекомых помогут: репелленты (спреи или лосьоны), крем или гель от укусов (например, с антигистаминным эффектом), антигистаминные таблетки (например, лоратадин, цетиризин) на случай аллергии. Для обработки ран и порезов нужны: антисептики (хлоргексидин, перекись водорода, йод, зелёнка), бинты, стерильные салфетки, ватные диски, пластырь (обычный и бактерицидный), антибактериальная мазь.
Против ожогов пригодятся: пантенол или другие средства от солнечных и термических ожогов, солнцезащитный крем (с SPF 30 и выше). Для снятия боли и воспаления: обезболивающие (парацетамол, ибупрофен), мазь для суставов и мышц (например, «Фастум-гель»). Для желудка и кишечника: сорбенты (активированный уголь, энтеросгель, смекта), средства от диареи (например, лоперамид), ферменты для улучшения пищеварения (например, «Мезим»), препараты от изжоги (например, «Ренни»).
При потере сознания от солнечного удара помогут: раствор аммиака (нашатыря), пакеты с электролитами (например, «Регидрон») для восстановления водно-солевого баланса. В аптечке также должны быть: щипцы или пинцет, гидрокортизоновая мазь (для снятия зуда и воспаления), антибактериальные салфетки или гель для рук, ножницы, термометр, перчатки.
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