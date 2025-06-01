Эксперт ООН Никулин: Британия может «подарить» ЯО Украине

Великобритания может «подарить» Украине ядерное оружие, что может привести к третьей мировой войне. Об этом корреспонденту aif.ru заявил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее полковник британской армии Ричард Кэмп заявлял, что Великобритания должна помочь Украине с разработкой собственного ядерного оружия.
«Создание ядерного оружия на Украине может привести к ядерному конфликту. Если сейчас во время СВО, по мнению западных аналитиков, погибло больше миллиона человек на территории Украины, а если начнется ядерная война, то погибнут миллионы, а то и десятки миллионов. Киев сам создать не сможет ядерное оружие, а при помощи британцев — да. Если, конечно, Великобритания просто не “подарит” его Украине. Есть же небольшие ядерные бомбы, которые можно привезти под видом обычных боеприпасов, ведь поставки же постоянно идут. Мощность у них, конечно, не очень большая — где-то несколько килотонн. На Хиросиму, к примеру, была сброшена бомба 12 килотонн. Если так будет, то это, скорее всего, приведет к третьей мировой войне», — сказал собеседник издания.
Никулин также в разговоре с aif.ru оценил заявление британского полковника о помощи Украине со стороны Великобритании в создании ядерного оружия.