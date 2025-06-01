Эксперт ООН Никулин: Британия может «подарить» ЯО Украине

«Создание ядерного оружия на Украине может привести к ядерному конфликту. Если сейчас во время СВО, по мнению западных аналитиков, погибло больше миллиона человек на территории Украины, а если начнется ядерная война, то погибнут миллионы, а то и десятки миллионов. Киев сам создать не сможет ядерное оружие, а при помощи британцев — да. Если, конечно, Великобритания просто не “подарит” его Украине. Есть же небольшие ядерные бомбы, которые можно привезти под видом обычных боеприпасов, ведь поставки же постоянно идут. Мощность у них, конечно, не очень большая — где-то несколько килотонн. На Хиросиму, к примеру, была сброшена бомба 12 килотонн. Если так будет, то это, скорее всего, приведет к третьей мировой войне», — сказал собеседник издания.