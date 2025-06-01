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Трамп сообщил, что скоро объявит нового кандидата на пост главы NASA

Трамп отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA.

Источник: Комсомольская правда

В NASA грядут перемены: американский лидер Дональд Трамп в ближайшее время представит нового претендента на пост директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Об этом пишут осведомленные источники.

«Я отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Вскоре я объявлю нового кандидата, который поставит Америку на первое место в космосе», — написал президент США в соцсети Truth Social.

По информации The Washington Post, ссылающейся на осведомленные источники, администрация президента США в пятницу проинформировала миллиардера Джареда Айзекмана о планах отозвать его кандидатуру на должность директора NASA.

Ранее администрация Дональда Трампа выступила с предложением сократить бюджет космического агентства в 2026 финансовом году.