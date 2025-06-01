Богомаз: число пострадавших после обрушения моста увеличилось до 69 человек

Среди погибших — водитель грузовика, находившегося на мосту в момент обрушения, и несколько пассажиров поезда. По предварительной информации, мост мог быть подорван — сработало взрывное устройство, прикрепленное к одной из опор. На момент обрушения на мосту находились несколько автомобилей, включая грузовик.