Бойцы «Востока» поразили пункт управления БПЛА ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийские подразделения Восточной группировки войск нанесли точечный удар по пункту управления беспилотниками украинских сил на южнодонецком направлении.
Согласно информации ведомства, по подтвержденным координатам было нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены антенны связи, оборудование для ретрансляции и личный состав, находившийся в укрытии.
Министерство подчеркнуло, что ликвидация этого объекта значительно усложнила использование дронов со стороны ВСУ на данном участке. Это лишило противника разведывательных возможностей и возможности наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов, что негативно сказалось на их оперативной деятельности.
Кроме того, на южнодонецком направлении расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация». В результате точного попадания боеприпаса САУ была полностью разрушена, а внутри машины произошла детонация боекомплекта.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в Донецкой Народной Республике.