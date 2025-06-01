Бойцы «Востока» поразили пункт управления БПЛА ВСУ

Министерство подчеркнуло, что ликвидация этого объекта значительно усложнила использование дронов со стороны ВСУ на данном участке. Это лишило противника разведывательных возможностей и возможности наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов, что негативно сказалось на их оперативной деятельности.