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«Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории победил в финале Лиги чемпионов

Игра проходила в немецком Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.

Источник: Аргументы и факты

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые в своей истории стал победителем финала Лиги чемпионов УЕФА, одолев итальянскую команду «Интер».

Игра, которая проходила в немецком городе Мюнхене (Бавария), завершилась с разгромным счётом 5:0. Голы за «ПСЖ» забили защитник Ашраф Хакими (12-я минута), хавбек Дезире Дуэ (20-я и 63-я минуты), а также полузащитники Хвича Кварацхелия (73) и Сенни Малу (86).

В прошлом году победителем Лиги чемпионов стал испанский «Реал Мадрид».

Напомним, 25 мая «Пари Сен-Жермен» завоевал Кубок Франции. Команда обыграла в финале турнира клуб «Реймс» со счётом 3:0. Ворота «ПСЖ» весь матч защищал россиянин Матвей Сафонов.