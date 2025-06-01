«Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории победил в финале Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые в своей истории стал победителем финала Лиги чемпионов УЕФА, одолев итальянскую команду «Интер».
Игра, которая проходила в немецком городе Мюнхене (Бавария), завершилась с разгромным счётом 5:0. Голы за «ПСЖ» забили защитник Ашраф Хакими (12-я минута), хавбек Дезире Дуэ (20-я и 63-я минуты), а также полузащитники Хвича Кварацхелия (73) и Сенни Малу (86).
В прошлом году победителем Лиги чемпионов стал испанский «Реал Мадрид».
Напомним, 25 мая «Пари Сен-Жермен» завоевал Кубок Франции. Команда обыграла в финале турнира клуб «Реймс» со счётом 3:0. Ворота «ПСЖ» весь матч защищал россиянин Матвей Сафонов.