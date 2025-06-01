В Челябинской области определены приоритетные зоны для развития туризма

Минэкономразвития России утвердило приоритеты развития туризма в регионе и макротерритории «Большой Урал». Основные направления включают экотуризм в нацпарках и заповедниках, горнолыжные курорты, отдых на озерах и продвижение культурно-познавательных объектов.