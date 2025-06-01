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В Челябинской области определены приоритетные зоны для развития туризма

Минэкономразвития России утвердило приоритеты развития туризма в регионе и макротерритории «Большой Урал». Основные направления включают экотуризм в нацпарках и заповедниках, горнолыжные курорты, отдых на озерах и продвижение культурно-познавательных объектов.

Источник: Южноуральская панорама

Одобрена стратегия комплексного развития туротрасли региона. В рамках федерального проекта «Большой Урал» в Челябинской области выделено 6 перспективных туристических зон, включая 3 межрегиональных кластера с Башкортостаном. В этих зонах приоритет отдается резервированию земель под туринфраструктуру.

Документ также содержит перечень крупных инвестпроектов: горнолыжные центры («Аджигардак», «Солнечная долина», «Завьялиха»), термальные комплексы («Баден Баден Тургояк», «Крутой берег»), парки развлечений («Притяжение», «Троицкая крепость», «Фанпарк», «Большая вода»).