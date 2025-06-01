В Челябинской области определены приоритетные зоны для развития туризма

Одобрена стратегия комплексного развития туротрасли региона. В рамках федерального проекта «Большой Урал» в Челябинской области выделено 6 перспективных туристических зон, включая 3 межрегиональных кластера с Башкортостаном. В этих зонах приоритет отдается резервированию земель под туринфраструктуру.
Документ также содержит перечень крупных инвестпроектов: горнолыжные центры («Аджигардак», «Солнечная долина», «Завьялиха»), термальные комплексы («Баден Баден Тургояк», «Крутой берег»), парки развлечений («Притяжение», «Троицкая крепость», «Фанпарк», «Большая вода»).