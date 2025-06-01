Генерал Липовой назвал сроки взятия Купянска

«Купянск, я думаю, должны взять в сроке от недели до месяца, так как наши подразделения сейчас применяют успешную тактику охвата — взять непосредственно в кольцо, чего боятся киевский режим и руководители ВСУ. Поэтому как только они понимают, что кольцо скоро может сомкнуться, они начинают оттуда хаотично отступать. Купянск — один из таких примеров, когда наши подразделения не спеша делают окружение, что морально очень сильно действует на тех, кто находится внутри, которые уже думают не о выполнении задач, а о спасении собственной шкуры. Я понимаю так — от недели до месяца будет стоять вопрос об освобождении Купянска. Это тактика, которая проверена на предыдущих крупных узловых опорных пунктах ВСУ. Как только наши подразделения начнут их окружать, они бросают все и убегают», — сказал собеседник издания.