Ядовитый гигант: Врач объяснил, как нейтрализовать последствия встречи с борщевиком

«Борщевик Сосновского опасен тем, что содержит фототоксичное вещество — фуранокумарин. Данное вещество может вызвать два осложнения при попадании на кожные покровы человека», — отметил врач.
Фуранокумарин, который содержится в соке борщевика, делает кожу более чувствительной к УФ-облучению. В солнечную погоду это особенно опасно: достаточно нескольких часов на солнце после контакта с растением, и на теле может появиться химический ожог. Кроме того, возможна аллергическая реакция — от сыпи до тяжёлых состояний, вплоть до анафилактического шока.
Ожог от борщевика очень похож на солнечный ожог, предупреждает эксперт. Через 2−4 часа после контакта с растением отмечается боль, зуд, гиперемия кожных покровов и отёк мягких тканей. При контакте с растением и длительном нахождении под прямыми солнечными лучами, могут образоваться пузыри заполненные прозрачной жидкостью.
Как лечить ожоги от борщевика.
Укрыть поражённый участок от прямых солнечных лучейТщательно промыть поражённую кожу холодной водойПри отсутствии противоожоговых средств, приложить на поражённый участок полотенце, пропитанное холодной водой или лёд, завёрнутый в полотенцеПри отсутствии пузырей, применять противоожоговые средства При наличии пузырей, при поражении глаз, гениталий, лица — обратиться в ближайший травмпункт.
А ранее в Санкт-Петербурге начали войну против борщевика. Основную часть уничтожают с помощью техники, а труднодоступные участки обрабатывают вручную. Самый эффективный метод — регулярный покос до начала цветения, чтобы семена не распространялись.