Ядовитый гигант: Врач объяснил, как нейтрализовать последствия встречи с борщевиком

Фуранокумарин, который содержится в соке борщевика, делает кожу более чувствительной к УФ-облучению. В солнечную погоду это особенно опасно: достаточно нескольких часов на солнце после контакта с растением, и на теле может появиться химический ожог. Кроме того, возможна аллергическая реакция — от сыпи до тяжёлых состояний, вплоть до анафилактического шока.