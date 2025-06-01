В Ташкенте на шоу «повесили» героиню? Magic City объяснил резонансную сцену, делом заинтересовался детский омбудсмен

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июня). На днях в социальных сетях начало активно распространяться видео, снятое во время одного из представлений в парке Magic City. На кадрах казалось, что в ходе шоу происходит сцена повешения молодой девушки. Пользователи соцсетей были в шоке — в комментариях все это обозвали «мракобесием», «шоком» и «жутким шоу на глазах у детей».