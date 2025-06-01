В Ташкенте на шоу «повесили» героиню? Magic City объяснил резонансную сцену, делом заинтересовался детский омбудсмен

После волны критики администрация парка дала официальный комментарий и опубликовала видео постановки, снятое с другого ракурса. Здесь всё выглядит иначе — девушка действительно не висит, а поднимается вверх с помощью страховочных тросов.
«Этот фрагмент действительно является частью нашего вечернего шоу-программы “Шоу на воде”, которая проходит ежедневно в 22:30. Видео, разошедшееся в соцсетях, вырвано из контекста и не отражает ни суть, ни художественную идею постановки», — говорится в официальном заявлении Magic City.
По сюжету шоу — это классическая сказка о борьбе добра и зла, где в финале, как водится, побеждает добро. Сцена, вызвавшая резонанс, — это специально поставленный трюк, в котором злой персонаж поднимает героиню в воздух, он выполняется при помощи системы страховки.
На видео, снятом сбоку и в темноте, страховочные тросы не различимы, что и создало у зрителей впечатление сцены самоубийства. Чтобы развеять сомнения, администрация опубликовала видео с другого ракурса, где отчётливо видно, как актриса взмывает вверх на двух тросах — без какого-либо намёка на повешение.
«Все трюки выполняются профессиональными каскадёрами и артистами. Используется сертифицированное оборудование, соблюдаются все требования безопасности, и никто из участников шоу не подвергается риску», — подчеркнули в парке.
Тем не менее ситуацию не оставили без внимания в офисе детского омбудсмена. Там напомнили, что согласно законодательству, в Узбекистане запрещено распространять среди детей информацию, которая может побудить к саморазрушительным действиям или самоубийству, а также пропагандировать такие действия в любой форме.
В этой связи омбудсмен запросил у дирекции Magic City официальный комментарий и разъяснение, а также направил обращение в органы прокуратуры, чтобы те дали юридическую оценку действиям организаторов шоу и определили, было ли нарушено законодательство.
В офисе омбудсмена отметили, что продолжают наблюдать за ситуацией и предоставят дополнительную информацию по итогам проверки.