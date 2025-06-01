Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2025 года

Алматы получит новый статус
В июне Алматы получит новый статус: мегаполис станет молодежной столицей Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в ходе неформального саммита ОТГ в Будапеште. В своем выступлении Глава государства также перечислил предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по данному объединению.
Назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть постоянное представительство;
11—12 июняв Астане состоится XIV пленарное заседание парламентской ассамблеи тюркских государств; Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана была создана консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства.
Перевод денег и QR-платежи: казахстанские банки меняют правила
В Казахстане заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов. Национальная платежная корпорация поэтапно подключает банки к новой системе.
С девятью банками уже заключены договоры. Это «Народный банк», «Банк ЦентрКредит», Freedom Bank, Altyn Bank, RBK, Bereke, Forte, Home Credit Bank и «Нурбанк». Заключение договора означает, что банки уже начали разработку и техническое подключение.
По словам зампреда Нацбанка, запуск переводов по номеру телефона для клиентов первых пяти банков планируется в июне. Это «Народный банк», Freedom Bank, Altyn Bank, RBK и Home Credit Bank. Остальные участники будут подключаться поэтапно.
В Алматы и Алматинской области могут вырасти тарифы на электроэнергию
С 1 июня могут вырасти тарифы на электроэнергию в Алматы и Алматинской области. Об этом сообщили в «АлматыЭнергоСбыт». Филиал АО «Алатау Жарык Компаниясы» — «Энергосбыт» — отправил на согласование проект новых предельных цен на электрическую энергию для потребителей города и региона.
Согласно проекту, предельная цена на электроэнергию с 1 июня составит 38,66 тенге за киловатт-час без НДС. Кроме того, предусмотрено дифференцирование тарифов.
Окончательное решение по тарифу будет принято после экспертизы проекта со стороны департамента комитета по регулированию естественных монополий.
Завершится бесплатная верификация смартфонов
Сроки бесплатной верификации смартфонов для физлиц в Казахстане продлили до 25 июня. Об этом сообщил председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дамир Сейсембеков. По его словам, все смартфоны, которые были ввезены в страну и подключены к сотовой сети до 25 марта, не подлежат обязательной верификации.
Все смартфоны, которые были завезены до 25 марта и уже используются нашими гражданами в сетях сотовой связи, считаются верифицированными. Их IMEI автоматически попал в белый список.
Если вы приобрели телефон, например, в феврале или апреле, но не успели его включить, или ввезли устройство из-за границы, вы можете пройти бесплатную верификацию до 25 июня. На одного человека допускается верификация двух устройств. Это делается через портал eGov Mobile.
Верификация нужна для защиты от нелегального ввоза и продажи восстановленных или украденных устройств.
Изменится абонентская плата и объем услуг по некоторым тарифам Tele2
Компания Tele2 пересмотрит цены на некоторые тарифные планы.
Это произошло из-за роста затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание и ремонт, а также повышения цен на оборудование.
Дополнительные поезда запустят в Казахстане
С июня по сентябрь в Казахстане будут курсировать 11 дополнительных железнодорожных маршрутов. В расписание добавили новые поезда, прицепные вагоны, а в некоторых случаях — увеличили частоту курсирования.
Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», с июня по сентябрь будут курсировать три состава «Тальго» и пять стандартных поездов. Кроме того, к трем поездам будут добавлены прицепные вагоны:
- поезд № 253/254 Астана — Достык («Тальго») будет курсировать 2 раза в неделю;
- поезд № 207/208 Алматы — Жаланашколь («Тальго») будет курсировать по датам;
- поезд № 211/212 Алматы — Достык («Тальго») будет курсировать через день;
- поезд № 221/222 Алматы — Достык будет курсировать 3 раза в неделю;
- поезд № 457/458 Семей — Достык будет курсировать через день;
- поезд № 459/460 Оскемен — Достык будет курсировать через день;
- прицепные вагоны Алматы — Достык будут курсировать через день;
- прицепные вагоны Кызылорда — Достык будут курсировать через день;
- прицепные вагоны Павлодар — Достык будут курсировать через день;
- поезд № 201/202 Астана — Алматы будет курсировать ежедневно;
- поезд № 203/204 Астана — Шымкент будет курсировать ежедневно.
Также с 1 июня в Казахстане будет запущен дополнительный женский вагон на маршруте № 614/613 Уральск — Мангистау.
Вводятся ограничения на движение грузового транспорта
С 1 июня в Казахстане вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Об этом сообщили в Национальной компании «КазАвтоЖол». Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.
Сроки действия ограничений:
- с 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны;
- с 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.
Ограничения будут действовать в дневное время, при температуре выше +25°С.
Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа (с 10:00 до 22:00):
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетысу;
- область Улытау;
- Карагандинская область;
- Кызылординская область;
- Туркестанская область;
- Мангистауская область.
Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа (с 11:00 до 21:00):
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
Национальная компания «ҚазАвтоЖол» призывает перевозчиков соблюдать установленные нормы и планировать маршруты с учетом введенных ограничений.
Изменятся правила камерального контроля
Приказом Министерства финансов с 3 июня вводятся в действие поправки в правила проведения камерального контроля.
Согласно поправкам, уведомление направляется объекту государственного аудита с 08:30 до 18:00, перерыв на обед — с 13:00 до 14:30, кроме выходных и праздничных дней.
Уведомление направляют через веб-портал в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.
Появится единый ваучер для детей
С 1 июня запускается пилотный проект единого ваучера на спорт, творчество и дополнительное образование. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе. Как сообщили в Министерстве культуры и информации, ваучер будет закрепляться за ребенком, а не за организацией.
Единый ваучер предусматривает два формата:
- целевой ваучер — для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;
- универсальный ваучер — позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организацию. Здесь очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.
Начнутся госэкзамены в выпускных классах
У учащихся 9−11 классов начнутся государственные экзамены.
Девятиклассники должны будут сдать четыре предмета: математику, экзамен по выбранному предмету и два языковых теста. Первый — по основному языку обучения школы (казахский, русский, узбекский, уйгурский или таджикский). Второй — по казахскому языку и литературе (в школах или классах с другим языком обучения) или по русскому языку и литературе (в школах или классах с казахским языком обучения).
Финальный тест пройдет 10 июня.
Стартует прием заявок на участие в комплексном тестировании в магистратуру
1 июня стартует прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру. Регистрация будет проходить с 1 июня по 8 июля на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование пройдет с 20 июля по 10 августа.
Прием документов от поступающих в профильную магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки, будет осуществляться организациями высшего и (или) послевузовского образования также с 1 июня по 8 июля.
Въезд в Россию — по новым правилам
С 30 июня въезд в Россию будет осуществляться по новым правилам. Как сообщили в посольстве Казахстана в России, теперь для каждого въезжающего иностранца, в том числе казахстанцев, будет сформирован цифровой профиль. При этом отмечается, что граждане Казахстана по-прежнему могут беспрепятственно въезжать в Россию как авиарейсами из стран с регулярным пассажирским авиасообщением, так и через сухопутные пункты пропуска.
Создать цифровой профиль можно будет самостоятельно в приложении RuID. Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем России, включая госуслуги. Например, с его помощью можно будет оформить медицинскую страховку.
В приложении не нужно будет регистрироваться:
- сотрудникам аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций, а также членам их семей;
- владельцам дипломатических и служебных паспортов;
- детям до 6 лет.
В Казахстане начнет работать новая авиакомпания
С 1 июня на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания из ОАЭ — Air Arabia Abu Dhabi. Эмиратская авиакомпания планирует начать прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Абу-Даби — Алматы с частотой 3 рейсов в неделю (вторник, пятница и воскресенье).
Казахстанцев ждет дополнительный выходной
В июне казахстанцев ожидает дополнительный выходной. 6 июня (пятница) будет нерабочим днем в связи с праздником Курбан айт.
По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в 2025 году Курбан-айт выпадет на 6 июня. Таким образом, 6 июня 2025 года является выходным днем.
1 июня проезд в алматинском метро сделают бесплатным для детей
1 июня проезд для детей в метро Алматы будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
Акцией, приуроченной ко Дню защиты детей, смогут воспользоваться юные пассажиры до 14 лет. Бесплатный проезд будет действовать весь день — с момента открытия метрополитена и до закрытия станций.
Напомним, что во все дни дети до семи лет могут ездить в общественном транспорте Алматы бесплатно.
Какой будет погода в июне
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, какой будет погода этим летом в Казахстане.
По прогнозам синоптиков, в июне среднемесячная температура воздуха на большей части Казахстана ожидается в пределах нормы — от 17−20 градусов на севере и в центре до 23−25 градусов на западе страны. На юго-западе и крайнем юге будет жарче, чем обычно: на равнинной части — в среднем 24−28 градусов. Максимальная температура будет достигать 45 градусов жары.
Осадки на западе и северо-востоке республики будут в пределах нормы, на остальной территории — преимущественно меньше нормы.
Министр экологии уточнил, что прогноз на лето предварительный и еще будет корректироваться и дополняться.