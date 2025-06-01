Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2025 года

С 30 июня въезд в Россию будет осуществляться по новым правилам. Как сообщили в посольстве Казахстана в России, теперь для каждого въезжающего иностранца, в том числе казахстанцев, будет сформирован цифровой профиль. При этом отмечается, что граждане Казахстана по-прежнему могут беспрепятственно въезжать в Россию как авиарейсами из стран с регулярным пассажирским авиасообщением, так и через сухопутные пункты пропуска.