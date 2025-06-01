В США признали правоту Путина в словах о прокси-войне против России: «так и есть»

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News согласился с оценкой президента России Владимира Путина, признав, что события на Украине представляют собой прокси-войну против России.
«Честно говоря, так и есть. Посмотрите, какую поддержку оказывают европейские государства. И Путин это видит», — признался Келлог.
Напомним, что в начале марта госсекретарь США Марко Рубио открыто заявил, что украинский конфликт представляет собой прокси-войну между двумя ядерными державами.
Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поддержал подобную оценку, подчеркнув, что речь идет о противостоянии России с западным альянсом под руководством США.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не стоит надеяться на прекращение гибридной войны Запада против России.