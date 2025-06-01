Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе в июне

12 июня 1991 года прошли выборы президента, и этот день стал нерабочим. Официально праздник был признан в 1992 году, а в 1994 году ему дали название «День принятия Декларации о суверенитете». В 2002 году он получил современное название «День России». Традиционно в этот день президент страны вручает награды, а по всей стране проходят фестивали и акции. Особой популярностью праздник пользуется у молодоженов, организующих свадьбы на длинные выходные. Программа мероприятий на 2025 год будет обнародована позднее, а актуальную информацию можно найти на сайтах местных администраций.