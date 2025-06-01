Актер из известного сериала попал под следствие за уклонение от армии

Актер Всеволод Волнов, сыгравший роль в известном российском сериале «Плевако», попал под следствие. В отношении него возбудили уголовное дело за уклонение от службы в армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — говорится в сообщении.
По данным агентства, актера должны были проводить в армию в апреле текущего года. Однако тот не явился в военкомат.
Помимо «Плевако» Волнов поучаствовал и в другом сериале — «Пальцы». Была у него и кинороль в фильме «Бабочка».
Ранее «МК» писал, что известный российский актер Глеб Калюжный прибыл в военкомат в Москве на дорогом внедорожнике, откуда отправится на прохождение срочной службы.