Zeit: неудачные переговоры с Россией грозят Украине гражданской войной

Немецкое издание Zeit прогнозирует риски дестабилизации Украины в случае неудачных переговоров с Россией.
По оценкам газеты, правительство Украины может столкнуться с угрозой распада из-за провала переговорного процесса, а армия рискует разделиться на фракции, что способно спровоцировать внутреннюю эскалацию.
«Правительство может потерять стабильность из-за переговоров о прекращении конфликта. Армия рискует расколоться на группы: одни продолжат боевые действия против России, другие капитулируют, третьи начнут искать пути выживания через сотрудничество», — цитирует издание свои источники.
В публикации отмечается, что утрата управляемости способна привести к дестабилизации Украины. Страна может столкнуться с ситуацией, когда «единый фронт трансформируется в множество локальных конфликтов». Противостояние между Киевом и Москвой рискует перерасти на территории Украины в полномасштабный внутренний конфликт.
Ранее аналитики JPMorgan Chase в докладе указывали на несколько сценариев завершения конфликта. Наиболее вероятным они считают постепенное возвращение Украины в сферу влияния России на фоне отсутствия гарантий безопасности и снижения западной поддержки. Эксперты предупреждали, что такой сценарий сопряжен с рисками внутренней дестабилизации.