Zeit: неудачные переговоры с Россией грозят Украине гражданской войной

В публикации отмечается, что утрата управляемости способна привести к дестабилизации Украины. Страна может столкнуться с ситуацией, когда «единый фронт трансформируется в множество локальных конфликтов». Противостояние между Киевом и Москвой рискует перерасти на территории Украины в полномасштабный внутренний конфликт.