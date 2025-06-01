Генерал Липовой предсказал отступление ВСУ из Красноармейска

«Последует опять же хаотично-беспорядочное отступление в Красноармейске. Как бы перерезание коммуникаций, ротаций, снабжения, обеспечения, вывоза раненых и так далее. Как только перережут эти артерии — все, у них сразу пропадает интерес сопротивляться. Они начнут беспорядочно бежать по тем коридорам, которые им оставят. А наши подразделения контролируют эти коридоры и начнут их методично уничтожать. Красноармейск — это наиболее укрепленный город, который киевский режим готовил к обороне. Я думаю, где-то около месяца, может быть, чуть больше понадобиться времени, чтобы взять его», — отметил эксперт.