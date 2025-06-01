В Минтрансе региона ответили жителям по отмене рейсов на теплоходах в Братск и Балаганск

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приангарья прокомментировали ситуацию с прекращением пассажирских рейсов на теплоходах в Братск и Балаганск. Ранее об отмене маршрутов сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство, осуществляющее транспортное сообщение, сославшись на недостаток финансирования. Прекращение рейсов вызвало общественный резонанс, жители начали обращаться с проблемой в чат губернатора Иркутской области в его тг-канале (18+).
Люди отмечают, что для жителей отдаленных деревень «Метеор» очень важен, благодаря такому рейсу люди имели возможность получить различную помощь, в том числе медицинскую. Кроме того, некоторые граждане запланировали отпуск и теперь в связи с отменой рейсов не понимают, как им добраться до нужного места отдыха.
В региональном Минтрансе ответили на волнующие вопросы местных жителей. В министерстве сообщили, что будут предприняты меры для разрешения ситуации и восстановления транспортного сообщения.
«В ходе процедуры отбора перевозчиков по маршруту Иркутск-Братск, единственным участником заявилось АО “ВСРП”. В их адрес направлено письмо о положительном решении и заключении соответствующего соглашения. 30 мая АО “ВСРП” уведомило министерство об отказе в заключении соглашения.
Учитывая что данная компания была единственным участником отбора на маршруте Иркутск — Братск министерством будут предприняты исчерпывающие меры с целью организации транспортного сообщения в ближайшее время», — сообщили в Минтрансе региона.
Добавим, ранее ВСРП в своем тг-канале сообщило о прекращении рейсов на теплоходах в Братск и Балаганск в связи с непредоставлением бюджетного финансирования.