В Минтрансе региона ответили жителям по отмене рейсов на теплоходах в Братск и Балаганск

Люди отмечают, что для жителей отдаленных деревень «Метеор» очень важен, благодаря такому рейсу люди имели возможность получить различную помощь, в том числе медицинскую. Кроме того, некоторые граждане запланировали отпуск и теперь в связи с отменой рейсов не понимают, как им добраться до нужного места отдыха.