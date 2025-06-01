В Омской области по вине пьяных водителей погибли четыре человека

В омской полиции рассказали о количестве ДТП, совершенных с участием пьяных водителей. По их вине с начала года в Омской области произошло 34 ДТП, в этих авариях погибли четыре человека, 53 получили травмы. Потенциальных убийц за рулем, к сожалению, не становится меньше.