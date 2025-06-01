В Госдуме напомнили о штрафах за нарушение режима тишины в квартирах

По словам депутата, ответственность за шумные работы и поведение в Москве для физических лиц составляет от 500 до 4 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 8 000 рублей, для юридических лиц — до 80 000 рублей. В Московской области штрафы колеблются от 1 000 до 3 000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для организаций.