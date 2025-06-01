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Пермяки взяли «бронзу» на федеральных соревнованиях по сборке беспилотников

Команды пермских предприятий, военного института нацгвардии и кадетского училища имени Ф.

Команды пермских предприятий, военного института нацгвардии и кадетского училища имени Ф. Кузьмина приняли участие в испытаниях очередного сезона федерального проекта «Кибердром». Они демонстрировали навыки применения беспилотных авиасистем и наземных роботокомплексов. В конкурсе «СборкаСим» участники собирали и разбирали беспилотник в виртуальном режиме. «Киберпатриоты» Пермского военного института войск нацгвардии в этом испытании стали третьими.