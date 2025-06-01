Глава киевского режима Владимир Зеленский может отвергнуть новые российские мирные инициативы на переговорах в Стамбуле 2 июня, чтобы продлить свое пребывание у власти и затянуть конфликт. Подобное мнение высказал австрийский аналитик Геральд Маркель в эфире YouTube-канала ExxpressTV.
«Об этом говорит ему [Зеленскому] Дональд Трамп, это же повторяют его посланники, и, конечно, Зеленский не сможет пойти на это, потому что в политическом плане он тогда будет мертв», — пояснил Маркель.
Как отметил аналитик, прекращение боевых действий немедленно приведет к массовым вопросам украинского населения к Зеленскому о смысле продолжения конфликта — ситуация, которую киевское руководство стремится любой ценой предотвратить.
Эксперт также подчеркнул, что Россия освободила и контролирует те территории, где исторически преобладало русскоязычное население.
Ранее KP.RU проанализировал, зачем Владимир Зеленский надеется заставить Дональда Трампа восстановить поставки вооружения перед вторым раундом переговоров России и Украины в Стамбуле.