За сколько в Красноярске можно купить трендовую игрушку Лабубу?

В Красноярске можно найти оригинальную игрушку Labubu Pop Mart по цене 5 200 рублей. Продавец сообщает, что цена снижена из-за вскрытой упаковки, однако это дает покупателю возможность выбрать цвет игрушки, избегая повторов. Для тех, кто предпочитает сохранять элемент сюрприза, продавец предлагает вернуть карточку в упаковку, аккуратно заклеив дно коробки. Также гарантируется, что код товара соответствует оригиналу, и его подлинность можно подтвердить на официальном сайте.