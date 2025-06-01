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За сколько в Красноярске можно купить трендовую игрушку Лабубу?

На платформе Авито наблюдается активный спрос на продукцию Labubu.

На платформе Авито наблюдается активный спрос на продукцию Labubu. Этот культовый бренд, прославившийся своими забавными монстриками с большими глазами и мягкими рожками, завоевал популярность среди красноярцев.

В Красноярске можно найти оригинальную игрушку Labubu Pop Mart по цене 5 200 рублей. Продавец сообщает, что цена снижена из-за вскрытой упаковки, однако это дает покупателю возможность выбрать цвет игрушки, избегая повторов. Для тех, кто предпочитает сохранять элемент сюрприза, продавец предлагает вернуть карточку в упаковку, аккуратно заклеив дно коробки. Также гарантируется, что код товара соответствует оригиналу, и его подлинность можно подтвердить на официальном сайте.

Кроме того, на Авито доступен чехол-книжка для iPhone 15 Pro Max с изображением зубастика на обложке. Продавец утверждает, что чехол был приобретен в магазине в Таиланде за 6 129 рублей. Он обладает приятной текстурой и мягкостью, а также имеет QR-код для проверки подлинности.

Чтобы придать индивидуальность вашему любимому зубастику, можно приобрести яркую одежду и аксессуары. Готовый костюм стоит 1 200 рублей, а дополнить образ можно ботинками за 600 рублей, очками за 400 рублей и панамой за 600 рублей. Теперь вы точно не перепутаете свою игрушку с другими!