За сколько в Красноярске можно купить трендовую игрушку Лабубу?

На платформе Авито наблюдается активный спрос на продукцию Labubu. Этот культовый бренд, прославившийся своими забавными монстриками с большими глазами и мягкими рожками, завоевал популярность среди красноярцев.
В Красноярске можно найти оригинальную игрушку Labubu Pop Mart по цене 5 200 рублей. Продавец сообщает, что цена снижена из-за вскрытой упаковки, однако это дает покупателю возможность выбрать цвет игрушки, избегая повторов. Для тех, кто предпочитает сохранять элемент сюрприза, продавец предлагает вернуть карточку в упаковку, аккуратно заклеив дно коробки. Также гарантируется, что код товара соответствует оригиналу, и его подлинность можно подтвердить на официальном сайте.
Кроме того, на Авито доступен чехол-книжка для iPhone 15 Pro Max с изображением зубастика на обложке. Продавец утверждает, что чехол был приобретен в магазине в Таиланде за 6 129 рублей. Он обладает приятной текстурой и мягкостью, а также имеет QR-код для проверки подлинности.
Чтобы придать индивидуальность вашему любимому зубастику, можно приобрести яркую одежду и аксессуары. Готовый костюм стоит 1 200 рублей, а дополнить образ можно ботинками за 600 рублей, очками за 400 рублей и панамой за 600 рублей. Теперь вы точно не перепутаете свою игрушку с другими!