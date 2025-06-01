Шквалистый ветер и грозы обрушатся на Башкирию с приходом лета

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни. По словам синоптиков, первые дни лета будут жаркими, знойными и ветреными.
Так, сегодня, 1 июня, метеорологи ждут небольшие дожди и грозы. Ветер, по их словам, будет южный, юго-восточный, местами ожидается шквалистое усиление ветра до 18 м/с.
— Температура воздуха днем составит +28,+33°, — добавили в Башгидрометцентре.
Характер погоды не изменится в понедельник, 2 июня. К обильным осадкам еще прибавится и град. Столбики термометров ночью покажут +13,+18°, по востоку до +8°, днем +25,+30°.
Холодать начнет со вторника. Синоптики обещают снижение дневной температуры сразу на 10 градусов.
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