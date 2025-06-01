На актера из сериала «Плевако» завели уголовное дело

Ранее похожий случай произошел с актером Глебом Калюжным, который также был фигурантом уголовного дела об уклонении от службы после того, как не явился в военкомат по повестке. Позднее он частично признал вину и отправился на срочную службу в мае 2025 года после завершения съемок.