Ситуация на СВО 1 июня 2025 года: в Харькове поразили военные заводы

Липовой рассказал aif.ru, что ударами по объектам в Харькове Вооруженные силы РФ поразили заводы по изготовлению боеприпасов, а также предприятия, которые связаны с авиацией и бронетехникой. Он уточнил, что Харьков является исторически русским городом с инфраструктурой, которая была построена еще в советские времена. По его словам, в городе есть огромные заводы и конструкторские бюро, которые работали именно на военную промышленность. Генерал отметил, что на сегодняшний день все сохранилось и киевский режим использует это в своих целях.