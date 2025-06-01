Ситуация на СВО 1 июня 2025 года: в Харькове поразили военные заводы

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины уничтожают на сумском направлении, а по объектам в Харькове нанесен удар. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, как спасается бегством «элита» и какие объекты удалось поразить российским войскам.
Ударили по заводам.
Липовой рассказал aif.ru, что ударами по объектам в Харькове Вооруженные силы РФ поразили заводы по изготовлению боеприпасов, а также предприятия, которые связаны с авиацией и бронетехникой. Он уточнил, что Харьков является исторически русским городом с инфраструктурой, которая была построена еще в советские времена. По его словам, в городе есть огромные заводы и конструкторские бюро, которые работали именно на военную промышленность. Генерал отметил, что на сегодняшний день все сохранилось и киевский режим использует это в своих целях.
«Все эти объекты известны и на сегодняшний день они методично утилизируются для того, чтобы не поставлять киевскому режиму оружие, боеприпасы, чтобы они не могли наносить удары по нашей территории», — сказал собеседник издания.
Несут большие потери.
Российские войска наносят прицельные удары по элитным подразделениям ВСУ на сумском направлении, заявил aif.ru Липовой. По его словам, они находятся на особом контроле у Вооруженных сил РФ. Он отметил, что сейчас идет наступление армии России по всем направлениям, в том числе в Сумах, на донецком и луганском направлениях. При этом низкий моральный дух и ограниченное количество вооружений и боеприпасов у ВСУ — в комплексе накрывает эти элитные бригады, которые бросают свои позиции и бегут вглубь территории.
Липовой добавил, что на направлении Сум российские подразделения сейчас действуют только с расчетом, чтобы расширить буферную зону для того, чтобы прекратить обстрелы Курской области.
«В комплексе наши действия приводят в панику не только обычные части ВСУ, но и так называемые элитные, которые сейчас бегут наравне с обычными частями», — сказал собеседник издания.
Сдаются в плен, как обычные солдаты.
Военные из элитных подразделений Вооруженных сил Украины сдаются в плен вместе с обычными украинскими солдатами на сумском направлении, отметил Липовой. При этом генерал пояснил в разговоре с aif.ru, что они называются «элитными», поскольку проходили обучение по стандартам НАТО на территории Европы. На эти подразделения киевский режим возлагал большие надежды.
«Эти части созданы на базе запрещенных в нашей стране — “Азов”*, “Кракен”* и других националистических подразделений. Они в основном отличились карательными операциями на поле боя в зоне СВО, когда они стояли на второй и третьей линии и стреляли в спину отступающим гражданам — своим собратьям», — подчеркнул Липовой.
Он также добавил, что когда эта «элита» выходила на передовую, то сразу же разбегалась, потому что как бойцы они ничего не стоят. Генерал отметил, что они готовы воевать только против слабого противника — мирного населения.
«Поэтому элитность в большей степени придуманная, надутая и в большей степени она не соответствует реальной действительности», — заявил эксперт.
Возьмут Купянск и Красноармейск.
Липовой в разговоре с aif.ru предположил, что в сроке от недели до месяца Вооруженные силы РФ установят контроль над Купянском. Он отметил, что российские подразделения сейчас применяют успешную тактику охвата, чего боятся киевский режим и командование украинской армии. По его словам, как только они поймут, что кольцо скоро может сомкнуться, солдаты ВСУ хаотично начнут отступать. Российские подразделения не спеша делают окружение и это морально очень сильно действует на тех, кто находится внутри, которые уже думают не о выполнении задач, а о спасении собственной шкуры.
«Я понимаю так — от недели до месяца будет стоять вопрос об освобождении Купянска. Это тактика, которая проверена на предыдущих крупных узловых опорных пунктах ВСУ», — заявил собеседник издания.
Кроме того, чуть больше месяца понадобится российским военным для взятия Красноармейска, считает Липовой. Как только ВС РФ перережут дороги, по которым идет снабжение ВСУ, они перестанут сопротивляться и начнут бежать по коридорам, которые им оставят, а Вооруженные силы России будут их методично уничтожать. При этом генерал отметил, что Красноармейск является наиболее укрепленным городом, который киевский режим готовил к обороне.
«Я думаю, где-то около месяца, может быть, чуть больше понадобиться времени, чтобы взять его», — сообщил aif.ru эксперт.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.